PSV-Milan, ecco la probabile formazione rossonera: De Ketelaere titolare

Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com ecco la possibile formazione del Milan per l'amichevole di domani contro il PSV

Il Milan si prepara per la ripresa del campionato. I rossoneri sfideranno la Salernitana il 4 gennaio. Prima però, ci sarà la sfida amichevole di domani contro il PSV . Una partita importante per Pioli , che potrà provare le ultime cose.

PSV-Milan, la probabile formazione dei rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli affronterà il PSV Eindhoven nell'ultima amichevole prima della ripresa del campionato. I rossoneri hanno in programma la gara il 30 dicembre alle ore 18:15. Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com ecco la possibile formazione rossonera. In porta dovrebbe giocare Ciprian Tatarusanu, ma occhio a Mirante, che sarebbe in ascesa. Difesa praticamente titolare, con il solo Tho Hernandez fuori. Al suo posto Dest. In attacco come prima punta, Ante Rebic. Dietro di lui centrocampo ideali: Bennacer e Tonali al centro. Leao, De Ketelaere e Saelemaekers dietro la punta.