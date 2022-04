Probabili formazioni Torino-Milan: Pioli, sorpresa dell’ultima ora

Le probabili formazioni di Torino-Milan, partita del 32° turno della Serie A 2021-2022. Le possibili scelte di Ivan Jurić e Stefano Pioli

Il tecnico croato ha tre dubbi di formazione: due in difesa, dove sono in ballottaggio, a destra, Armando Izzo e David Zima e, a sinistra, Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodríguez ai fianchi di Bremer.

Conferma, in blocco, dunque, per la difesa vista nelle ultime gare mentre, tra centrocampo e trequarti, il tecnico rossonero ha deciso di sorprendere tutti. Franck Kessié giocherà, ma, presumibilmente, in mediana al posto di Sandro Tonali, inizialmente in panchina.