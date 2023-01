Probabili formazioni Salernitana-Milan: Pioli punta su Leao e Giroud

Le probabili formazioni di Salernitana-Milan, partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma alle ore 12:30 all'Arechi

Queste sono le probabili formazioni di Salernitana-Milan , partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 12:30 allo stadio 'Arechi' secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Qui Salernitana - Il tecnico granata, Davide Nicola, deve rinunciare a Luigi Sepe, Norbert Gyömbér, Pasquale Mazzocchi, Giulio Maggiore ed Antonio Candreva. Tra i pali, dunque, esordirà il portiere messicano Guillermo 'Memo' Ochoa mentre, come esterno destro di centrocampo, ci sarà Junior Sambia. L'unico dubbio è in difesa, tra Matteo Lovato e Ivan Radovanović. In attacco, spazio all'ex rossonero Krzysztof Piątek.