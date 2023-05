Probabili formazioni, Milan-Sampdoria: Thiaw recuperato

Il Milan si prepara per la partita da vincere contro la Sampdoria. L'edizione odierna di Tuttosport, fa il punto sulle probabili formazioni. Il Milan, si legge, ha ripreso gli allenamenti in vista della partita di domani sera contro la Sampdoria, con Stefano Pioli che può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Malick Thiaw, in difesa dove potrebbe riposare Tomori, con Kjaer e Kalulu che si giocheranno la titolarità. Calabria e Theo Hernandez sulle fasce sono sicuri della maglia, così come Maignan tra i pali. In mezzo al campo, Tonali e Krunic potrebbero essere chiamati agli straordinari, anche se le quotazioni di Pobega sarebbero in risalita. Alle spalle di Olivier Giroud, due maglie sembrano certe, ovvero quelle di Brahim Diaz e Rafael Leao, mentre a destra si giocheranno il posto Alexis Saelemaekers (favorito) e Junior Messias.