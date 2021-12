Probabili formazioni Milan-Salernitana: Pioli cambia in ogni reparto

Le probabili formazioni di Milan-Salernitana, partita della 16^ giornata della Serie A 2021-2022. Così in campo nel pomeriggio di 'San Siro'?

QUI MILAN - Stefano Pioli cambia in difesa rispetto la trasferta di 'Marassi': dentro Alessandro Florenzi, a destra, e capitan Alessio Romagnoli (al rientro dalla squalifica), al centro, in luogo di Pierre Kalulu e Simon Kjær, che si è operato ieri e per il quale la stagione è finita. A centrocampo, nuova chance per Tiémoué Bakayoko, ma, stavolta, al fianco di Franck Kessié. In attacco tornano Alexis Saelemaekers a destra e Rafael Leão a sinistra: prima chance per Pietro Pellegri dal 1'.