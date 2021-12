Probabili formazioni Milan-Napoli: squadre falcidiate dalle assenze

Le probabili formazioni di Milan-Napoli, partita della 18^ giornata di Serie A. Per Stefano Pioli e Luciano Spalletti scelte quasi obbligate

QUI MILAN - Stefano Pioli sembra aver scelto Alessandro Florenzi quale terzino destro mentre, sul versante opposto, si deciderà in giornata per Theo Hernández. Nel caso in cui dovesse avere ancora febbre, verrebbe sostituito da Fodé Ballo-Touré. A centrocampo tornano Sandro Tonali e Franck Kessié mentre, sulla trequarti, Junior Messias giocherà dal 1': solo panchina per Alexis Saelemaekers. Recuperato Olivier Giroud, il quale, però, non scenderà in campo dall'inizio. Spazio davanti ancora a Zlatan Ibrahimović.