Probabili formazioni Milan-Inter, dubbio tra Brahim Díaz e Saelemaekers

Stefano Pioli, in vista di Milan-Inter di oggi, ha provato anche Brahim Díaz nel ruolo di esterno destro del 4-2-3-1. Panchina per il belga?

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport' nella nottata, il tecnico rossonero Stefano Pioli starebbe meditando ad un cambio piuttosto importante nella formazione per Milan-Inter , partita valevole per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022 . Nel ruolo di esterno destro d'attacco del suo consueto 4-2-3-1 , infatti, è stato provato a Milanello l'andaluso Brahim Díaz anziché il belga Alexis Saelemaekers .

Il quale, ad onor del vero, è apparso piuttosto stanco nelle ultime settimane e bisognoso di riposo. Nella giornata di oggi si capirà qualcosa in più su chi scenderà in campo dall'inizio nel derby di Milano. Confermato, invece, il centrocampista offensivo bosniaco Rade Krunić nel ruolo di trequartista dietro Zlatan Ibrahimović, centravanti scelto per la stracittadina. Ecco come e dove vedere Milan-Inter in tv o in diretta streaming >>>