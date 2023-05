Probabili formazioni, Juventus-Milan: i dubbi di Allegri e Pioli

Juventus e Milan , una partita fondamentale per i rossoneri, che potrebbero chiudere del tutto la questione per la prossima qualificazione alla Champions League. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, parla delle probabili formazioni .

Juventus-Milan, le probabili formazioni

La Juventus, si legge, ritrova Juan Cuadrado e capitan Danilo: assenti tutti coloro che hanno già concluso la propria stagione come Mattia De Sciglio, Paul Pogba e Nicolò Fagioli, mentre Leonardo Bonucci (da ieri parzialmente in gruppo) proverà a esserci almeno contro l'Udinese. In attesa di capire come e se recupererà Dusan Vlahovic, davanti si profila il doppio ballottaggio Di Maria-Chiesa e Milik-Kean.