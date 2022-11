Probabili formazioni Milan-Fiorentina, chi al posto di Messias? Le ultime

Probabili formazioni Milan-Fiorentina

Secondo quanto riportato da Sky, com Junior Messias fuori per infortunio, in alto a destra ballottaggio tra Brahim Diaz e Charles De Ketelaere. Spagnolo in vantaggio. Sulla trequarti dovrebbe giocare Rade Krunic. In difesa torna Theo Hernandez. Simon Kjaer ancora in panchina: seconda da titolare per Malick Thiaw. In attacco rientra Olivier Giroud.