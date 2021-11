Probabili formazioni derby Milan-Inter: Pioli sorprende | Serie A News

Queste le probabili formazioni di Milan-Inter, derby di Milano valevole per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022. Le scelte dei due tecnici

Daniele Triolo

Le probabili formazioni di Milan-Inter, il derby di Milano, partita valevole per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma stasera, ore 20:45, a 'San Siro'. Tutti i quotidiani sportivi oggi in edicola ipotizzano questi schieramenti per i rossoneri di Stefano Pioli ed i nerazzurri di Simone Inzaghi.

QUI MILAN - Recuperato Fodé Ballo-Touré, che giocherà al posto dello squalificato Theo Hernández, il tecnico rossonero si affiderà a Simon Kjær in difesa, a Franck Kessié in mezzo al campo e, un po' a sorpresa, a Rade Krunić sulla trequarti. Per 'Sky Sport' dubbio, nel ruolo di esterno destro, tra Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz. Davanti giocherà Zlatan Ibrahimović.

QUI INTER - Difesa consueta e logicamente confermata in blocco. Matteo Darmian vince il ballottaggio con Denzel Dumfries nel ruolo di esterno destro; A sinistra gioca Ivan Perišić e non Federico Dimarco. C'è l'ex Hakan Çalhanoğlu a centrocampo. In attacco, la coppia-gol consolidata composta da Edin Džeko e Lautaro Martínez.

+++ Queste, dunque, le probabili formazioni di Milan-Inter! +++

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Kjær, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessié; Saelemaekers (Brahim Díaz), Krunić, R. Leão; Ibrahimović. A disposizione: Mirante, Jungdal, Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Bakayoko, Bennacer, Florenzi, Brahim Díaz (Saelemaekers), Rebić, Giroud, Pellegri. Allenatore: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanović; Škriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Džeko, Lautaro Martínez. A disposizione: Radu, Ranocchia, Kolarov, Dimarco, D'Ambrosio, Dumfries, Gagliardini, Vecino, Sensi, Vidal, Alexis Sánchez, J. Correa. Allenatore: S. Inzaghi.