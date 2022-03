Probabili formazioni Cagliari-Milan: un dubbio per Mazzarri e Pioli

Le probabili formazioni di Cagliari-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022, secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola

QUI MILAN - Stefano Pioli avrà quasi tutti a disposizione, eccezion fatta per Simon Kjær e Daniel Maldini. In difesa, conferma per Pierre Kalulu, con conseguente, nuova panchina, per il capitano Alessio Romagnoli. L'ivoriano Franck Kessié agirà a centrocampo al fianco di Ismaël Bennacer visto che Sandro Tonali è reduce da un attacco febbrile.