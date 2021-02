Probabile formazione Spezia-Milan: Pioli sceglie questi undici | News

Spezia-Milan, la probabile formazione rossonera

Stasera, alle ore 20:45, è in programma Spezia-Milan, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sulle probabili scelte di Stefano Pioli per la sfida dell’Alberto Picco.

In porta, come sempre, Gianluigi Donnarumma. In difesa Theo Hernandez, Alessio Romagnoli e Diogo Dalot, con Davide Calabria squalificato. Torna titolare Simon Kjaer, con Tomori che verrà probabilmente utilizzato contro la Stella Rossa in Europa League.

A centrocampo finalmente dovrebbe tornare titolare Ismael Bennacer, che giocherà in mediana insieme a Franck Kessie. L’algerino ha recupero dalla febbre dei giorni scorsi. Sulla trequarti Hakan Calhanoglu giocherà dal primo minuto, così come probabilmente Alexis Saelemaekers. Il vero dubbio è quello sulla sinistra tra Ante Rebic e Rafael Leao: alla fine dovrebbe spuntarla il portoghese. In attacco ovviamente Zlatan Ibrahimovic, pronto a trascinare la squadra dopo la doppietta contro il Crotone.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Theo Hernandez, Romagnoli, Kjaer, Dalot; Bennacer, Kessie; Rafael Leao, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Calciomercato Milan: sfida alla Roma per due attaccanti. VAI ALLA NOTIZIA>>>