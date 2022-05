Probabile formazione Milan, Pioli mischia le carte: due novità importanti

Ecco la probabile formazione del Milan in vista della partita contro il Verona, valida per la 36^ giornata di Serie A. Pioli mischia le carte

Vigilia di Verona-Milan , partita valida per la 36^ giornata di Serie A. Dopo la vittoria di ieri dell' Inter , i rossoneri hanno soltanto un risultato: la vittoria. Un obiettivo ben impresso nella mente della squadra di Stefano Pioli che, indipendentemente dai risultati dei cugini, sa che servono sette punti per conquistare il titolo. La gara del 'Bentegodi' dunque è soltanto un ulteriore step da superare per compiere altro passo avanti.

Ma con quale formazione se la giocherà il Milan? Nessun dubbio sulla difesa, ormai confermatissima da svariate partite. In porta ci sarà Mike Maignan, Davide Calabria sulla destra, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu al centro e Theo Hernandez sulla sinistra. Dalla cintola in su, invece, ci sono diverse novità degne di nota. Di fianco a Sandro Tonali, ci sarà Franck Kessie e non Ismael Bennacer, destinato ad una nuova panchina dopo il recupero dall'infortunio. Sulla destra Alexis Saelemaekers e Rade Krunic stanno scalando le gerarchie in maniera importante e si candidano ad una maglia dal primo minuto. Rafael Leao e Olivier Giroud saranno al proprio posto. Ecco la probabile formazione del Milan.