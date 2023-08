Probabile formazione Milan-Torino: Pioli conferma i titolari

L'edizione odierna di Tuttosport riporta anche la probabile formazione del Milan per la sfida di domani contro il Torino. Conferme per Pioli

Si avvicina la partita di domani sera contro il Torino. Il Milan di Stefano Pioli, come riporta Tuttosport, cerca conferme, anche nella formazione. L'allenatore, si legge, sarebbe vicino a schierare l'undici titolare visto contro il Bologna. Dunque, conferme per il tridente offensivo composto da Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao con Samuel Chukwueze e Noah Okafor pronti a entrare a gara in corsa. In mezzo al campo il trio formato da Rubén Loftus-Cheek, Rade Krunic e Tijjani Reijnders, con Musah di nuovo disponibile dopo la squalifica alla prima giornata. Anche lui potrebbe entrare nella ripresa. In difesa la linea a quattro sarà quella canonica con Calabria e Theo Hernandez sulle fasce e la coppia centrale formata da Thiaw e Tomori. Il nuovo acquisto Pellegrino verso la prima convocazione. Ecco la probabile formazione del Milan.