Probabile formazione Milan: Sky – Tonali e Giroud in panchina

Ecco la probabile formazione rossonera in vista di Milan-Atletico Madrid di Champions League. Sandro Tonali e Olivier Giroud in panchina

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Atletico Madrid, match valido per la 2^ giornata di Champions League del gruppo B. L'inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano, direttamente da San Siro, ha comunicato la probabile formazione rossonera che scenderà in campo questa sera. Vista l'assenza di Simon Kjaer, out dalla lista dei convocati, Alessio Romagnoli giocherà insieme a Fikayo Tomori in una difesa che vede il ritorno da titolare di Davide Calabria. La grande novità è a centrocampo, con Sandro Tonali che partirà dalla panchina. Questioni di turnover dal momento che il classe 2000 non ha saltato nemmeno un minuto finora. In attacco confermato Ante Rebic. Olivier Giroud, non ancora al meglio della condizione, parte dalla panchina.