Probabile formazione Milan: niente cambi, solo conferme per Pioli / News

Ecco la probabile formazione del Milan in vista della partita contro il Sassuolo, valida per la 38^ ed ultima di Serie A

Vigilia di Sassuolo-Milan, partita valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A. La gara più importante degli ultimi 11 anni di un Milan che, dopo tanti anni bui, può finalmente rimettere le mani su un titolo che sarebbe a dir poco importante anche per il futuro. In contemporanea ci sarà lo scontro tra Inter e Sampdoria, con i nerazzurri che saranno obbligati a vincere e sperare in una sconfitta rossonera al 'Mapei Stadium'. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno di Ante Rebic dal primo minuto, ma Stefano Pioli non ha intenzione di cambiare la squadra che ha fatto bene nelle ultime partite.