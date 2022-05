Probabile formazione Milan: le conferme di Pioli, ma c’è qualche dubbio

La probabile formazione del Milan in vista della gara contro l'Atalanta, valida per la 37^ giornata di Serie A. I dubbi di Stefano Pioli

Squadra che vince non si cambia: è la regola più vecchia del gioco del calcio. In vista della gara contro l'Atalanta, valida per la 37^ giornata di Serie A, si dovrebbe vedere, con ogni probabilità, il Milan che è sceso in campo contro il Verona. Ma non è detta l'ultima parola, perché Stefano Pioli ha ancora qualche dubbio alla vigilia. Ma procediamo con ordine: ancora una volta confermata in blocco la difesa, con Mike Maignan, Davide Calabria, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Theo Hernandez.