Probabile formazione Milan-Crotone: ecco le scelte di Pioli

Milan-Crotone, la probabile formazione rossonera

Domenica, alle ore 15, è in programma Milan-Crotone, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sulle probabili scelte di Stefano Pioli per la sfida di San Siro.

In porta torna Gianluigi Donnarumma. In difesa Theo Hernandez, Alessio Romagnoli e Davide Calabria. Nuovamente titolare Fikayo Tomori, vista l’indisponibilità di Simon Kjaer e visto le ottime prove dell’ex Chelsea contro Inter e Bologna. Probabile panchina anche per Matteo Gabbia, finalmente tornato a disposizione di Pioli.

A centrocampo dovrebbe tornare titolare Ismael Bennacer, che giocherà in mediana insieme a Franck Kessie. Panchina per Sandro Tonali.Sulla trequarti sicuri del posto Alexis Saelemaekers e Hakan Calhanoglu, al ritorno dopo il coronavirus. Sulla sinistra c’è un ballottaggio serrato tra Rafael Leao e Ante Rebic, con il primo che sembra essere leggermente favorito, visto il suo grande momento di forma. In attacco ovviamente Zlatan Ibrahimovic, che vuole riscattarsi dopo il rigore sbagliato contro il Bologna.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma: Theo Hernandez, Romagnoli, Tomori, Calabria; Bennacer, Kessie; Rafael Leao, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

