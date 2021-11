Probabile formazione Milan: contro l’Atletico c’è Giroud dal 1′. Dubbio Leao

Ecco la probabile formazione del Milan in vista della partita di Champions League contro l'Atletico Madrid. C'è Giroud, dubbio Leao

Ora o mai più. Per il Milan è finito il tempo di sbagliare. Il girone di Champions League entra nel vivo con le ultime due partite che vedranno una squadra obbligata a vincere. Nonostante il solo punto in classifica gli uomini di Stefano Pioli hanno ancora la possibilità di passare il turno in un girone di ferro. Non c'è più spazio per fare calcoli, l'obiettivo è soltanto uno: vincere. Sicuramente non sarà facile, perché le ultime partite del girone saranno contro Atletico Madrid e Liverpool. Ma bisogna fare un passo alla volta; domani si andrà di scena allo stadio 'Wanda Metropolitano' per tentare l'impresa.