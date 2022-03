Probabile formazione Italia, a centrocampo provato Tonali titolare / News

Ecco la probabile formazione dell'Italia contro la Turchia dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Tonali titolare

Impossibile smaltire in così breve tempo quella che è una chiara catastrofe sportiva per l'Italia. La sconfitta contro la Macedonia del Nord ha estromesso la squadra di Roberto Mancini dai Mondiali di Qatar 2022. La seconda enorme delusione dopo l'assenza dai Mondiali del 2018. Vietato però guardarsi indietro e rimuginare, è obbligatorio guardare alla Nazionale che verrà nei prossimi anni. Il futuro immediato vedrà la Turchia come prossima avversaria, in quella che sarà uno scontro tra deluse. Ma con quale formazione se la giocherà il CT Mancini?