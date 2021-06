Probabile formazione Italia – Mancini, un solo dubbio contro l’Austria

Si avvicina sempre di più l'Ottavo di Finale tra Italia e Austria. Ecco la probabile formazione del commissario tecnico Roberto Mancini

Dopo aver chiuso brillantemente il proprio girone a punteggio pieno, l'Italia si sta preparando per affrontare l'Austria nel match valido per gli Ottavi di Finale di Euro 2020. Gli azzurri hanno vinto e convinto tutte le partite, dimostrandosi la squadra forse più in forma dell'intera competizione. Ma è adesso che l'Europeo entra nella sua fase decisiva. Per questo motivo Roberto Mancini si affiderà ad un undici che si avvicinerà moltissimo a quello dell'esordio contro la Turchia. Rispetto alla sfida con Calhanoglu e compagni non ci saranno sicuramente Giorgio Chiellini e Alessandro Florenzi: le loro condizioni sono però in netto miglioramento.