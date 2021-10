Porto-Milan, pronta la staffetta Giroud-Ibrahimovic. Pioli si affida a loro

Olivier Giroud, attaccante rossonero, partirà titolare questa sera in Porto-Milan. Zlatan Ibrahimovic partirà dalla panchina

Olivier Giroud sarà titolare stasera in Porto-Milan. La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'impiego del francese, che proverà a ripetersi dopo il gol segnato contro il Verona. In panchina Zlatan Ibrahimovic, che, come ha spiegato Stefano Pioli in conferenza stampa, non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Con loro due la squadra rossonera si sente più al sicuro.