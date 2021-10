Porto-Milan, la probabile formazione: Pioli lancia Krunic / News

Si avvicina Porto-Milan e la probabile formazione di Pioli dovrebbe non prevedere sorprese. Ecco chi dovrebbe dunque giocare oggi.

Una partita decisiva, Porto-Milan di Champions League, come l'ha definita Stefano Pioli, del quale la probabile formazione non ha grosse sorprese. Scelte praticamente obbligate. I giocatori a disposizione non sono tantissimi e Pioli si affidai ai migliori possibili per la gara di stasera. C'è ancora qualche piccolissimo dubbio da sciogliere, ma ormai sembra definito l'undici che scenderà in campo oggi. Andiamo a scoprire dunque qual è, al momento, la probabile formazione rossonera in vista di Porto-Milan di oggi.