Youth League, Porto-Milan (0-0): è iniziato il match | LIVE NEWS

Oggi si gioca Porto-Milan, partita valida per il terzo turno del girone B della Youth League. Segui con noi live la diretta del match

Amici di Pianetamilan.it, benvenuti! Alle 15:30 c'è Porto-Milan. Il match è valido per la terza giornata della fase a gironi di Youth League 2021/2022. Impegno difficile per i ragazzi di mister Federico Giunti, che che vogliono vincere dopo aver perso contro il Liverpool e pareggiato contro l'Atletico Madrid. Segui con noi il LIVE testuale di Porto-Milan di Youth League per non perderti neanche un'azione del match.