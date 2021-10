Porto-Milan, la probabile formazione: Giroud verso la titolarità | PM News

Domani è il giorno di Porto-Milan, terza gara del girone di Champions League: Olivier Giroud verso una maglia da titolare

Salvatore Cantone

Domani c'è Porto-Milan. Gara importantissima per i rossoneri, che devono tornare dal Portogallo con una vittoria per sperare di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Come ci ha riferito il nostro inviato, StefanoBressi, Stefano Pioli da Milanello sta provando la formazione da schierare nella partita di domani.

In attacco dovrebbe esserci dal primo minuto Olivier Giroud, con Zlatan Ibrahimovic in panchina. Pioli, così come ci riferisce il nostro inviato, ha dato la pettorina al francese. Con la pettorina anche Daniel Maldini e RadeKrunic, con Ismael Bennacer che potrebbe accomodarsi in panchina in vista di Bologna. Titolari anche DavideCalabria e Pierre Kalulu, con il primo che giocherà a sinistra.

Ricapitolando dunque la probabile formazione rossonera in Porto-Milan. Tatarusanu in porta, con in difesa Kalulu, Tomori, Kjaer e Calabria. A centrocampo Tonali e Krunic, mentre sulla trequarti Saelemaekers, Maldini e Rafael Leao. In avanti Olivier Giroud.Ante Rebic non sta partecipando alla seduta. Vedremo nelle prossime ore se Pioli ha deciso semplicemente di mischiare le carte all'inizio oppure confermerà questi undici.