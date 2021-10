Porto-Milan, la probabile formazione: ballottaggio tra Krunic e Maldini

Stasera c'è Porto-Milan, terza gara del girone B di Champions League. Ballottaggio serrato tra Rade Krunic e Daniel Maldini

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato questa mattina le probabili formazioni di Porto-Milan. La gara, che si disputerà allo stadio 'do Dragao', è valida per la terza giornata del gruppo B di Champions League. Il Porto di Conceicao ha pareggiato a Madrid contro l'Atletico e poi perso 1-5 in casa contro il Liverpool; il Milan di Stefano Pioli, invece, ha perso sia ad Anfield contro il Liverpool (2-3) sia a San Siro contro l'Atletico Madrid.