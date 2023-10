Nella giornata di domenica 29 ottobre, alle ore 20:45, andrà in scena il big match della 10^ giornata di Serie A tra Napoli e Milan allo stadio 'Maradona'. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it'Stefano Pioli dovrebbe optare per Mike Maignan in porta e una difesa a quattro composta da Davide Calabria, Pierre Kalulu al posto dello squalificato Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo ci saranno Yunus Musah, Yacine Adli e Tijjani Reijnders. In avanti il solito tridente ideale formato da Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao.