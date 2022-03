Napoli-Milan, la probabile formazione di Luciano Spalletti | Serie A News

Ecco le probabili scelte di formazione dell'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, per la partita di domani sera contro il Milan

Come il Milan, anche il Napoli si schiera con il 4-2-3-1. Tra i pali l'esperto Ospina, mentre in difesa agiranno Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce con Rrahmani e Koulibaly che formeranno la coppia centrale. Spalletti recupera Zambo Anguissa, ma partirà dalla panchina. Al suo posto giocherà Stanislav Lobotka, il quale scenderà in campo al fianco del match winner dell'Olimpico Fabian Ruiz. Sulla trequarti sicuri del posto Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski, mentre Politano è in vantaggio su Elmas per una maglia da titolare. Nessun dubbio in attacco: Victor Osimhen partirà dal primo minuto, con Dries Mertens pronto ad entrare a gara in corso.