Napoli-Milan, inizialmente fuori Anguissa e Neres. Conte, dubbi sul modulo

Anguissa e Neres in panchina. Sull'assetto tattico ...

In attacco, recuperato David Neres, ma anche lui si accomoderà inizialmente di fianco all'allenatore. In campo, in attacco, andrà l'ormai rodata coppia composta da Romelu Lukaku e Giacomo 'Jack' Raspadori. La squadra partenopea, dunque, è praticamente fatta. Sebbene il match sia da interpretare. Quale modulo utilizzeranno i campani? L'ultimo Napoli, contro Fiorentina e Venezia, ha giocato con il 4-2-4, ritoccandosi, poi, in corso d'opera. Vedremo stasera cosa farà.