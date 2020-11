Napoli-Milan formazioni: Rebic titolare. Il croato è pronto | News

Ultime Notizie Napoli-Milan formazioni: il rientro di Rebic

NAPOLI MILAN FORMAZIONI – Il Corriere dello Sport, in edicola questa questa mattina, si concentra su Ante Rebic. Il croato, infatti, dopo tanta attesa, si candida a una maglia titolare per la partita contro il Napoli, in programma domenica prossima al San Paolo.

Rebic, dopo la lussazione al gomito rimediata nella partita contro il Crotone il 27 settembre scorso, è pronto dunque a giocare dal primo minuto. Il Milan è andato bene anche senza di lui, grazie ad esempio alle buone prestazioni da parte di Rafael Leao, ma il croato resta imprescindibile per Stefano Pioli.

I motivi? L’attaccante ha una propensione unica nell’attaccare gli spazi e ha una grande capacità di tenere vivo qualsiasi tipo di pallone, aiutando parecchio anche in fase difensiva. Rientrato contro Udinese e Verona, Rebic ha dato uno scossa nei secondi tempi, propiziando anche il gol decisivo contro i bianconeri (cross da cui è nata la rovesciata di Ibrahimovic).

Rebic tra l’altro, in accordo con la federazione croata, ha deciso di non rispondere alla chiamata della nazionale, avendo dunque la possibilità di allenarsi a Milanello. L’obiettivo del croato è quello diventare nuovamente uno dei punti di riferimento della squadra.

L'ex Eintracht Francoforte nella scorsa stagione è stato il miglior realizzatore del Milan con 12 gol. La curiosità è che queste dodici reti sono state messe tutte a segno da gennaio in poi. Insomma, un rendimento straordinario, che Rebic vuole continuare ad alimentare, a partire dalla partita di domenica contro il Napoli. Probabilmente in pochi se ne sono accorti grazie all'ottimo rendimento della squadra di Pioli, ma Rebic è mancato tanto ed è pronto a tornare più forte di prima.