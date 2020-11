Milan-Verona, probabili formazioni: dubbio Calabria | Serie A News

Probabili formazioni Milan-Verona: Calabria sarà del match?

MILAN-VERONA PROBABILI FORMAZIONI – Davide Calabria è alle prese con fastidi muscolari. Il terzino destro rossonero, come noto, ha saltato Milan-Lille di Europa League e, pertanto, sarà in dubbio fino all’ultimo per giocare in Milan-Verona di domani sera a San Siro. Qualora Calabria non dovesse farcela, secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, al suo posto, nel 4-2-3-1 del tecnico Stefano Pioli giocherebbe il portoghese Diogo Dalot. LEGGI LE DICHIARAZIONI DI PIOLI NELLA CONFERENZA STAMPA DELLA VIGILIA >>>