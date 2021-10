Milan-Verona, la probabile formazione: due i dubbi di Pioli

Tuttosport si sofferma sulla probabile formazione rossonera di Milan-Verona: Stefano Pioli ha qualche dubbio da sciogliere

Tuttosport in edicola questa mattina, si sofferma sulla probabile formazione rossonera in Milan-Verona . Stefano Pioli può sorridere perchè avrà nuovamente a disposizione Zlatan Ibrahimovic, che si è allenato nella giornata di ieri interamente con la squadra. Disponibile anche Olivier Giroud , che da diverso ha recuperato dai problemi alla schiena.

Per quanto riguarda la probabile formazione rossonera di Milan-Verona, Pioli ha diversi dubbi da sciogliere. Tatarusanu sostituirà Maignan, mentre in difesa ci saranno Kalulu, Tomori e Ballo-Toure. L'altro centrale dovrebbe essere Alessio Romagnoli, con Simon Kjaer pronto per la partita di martedì sera contro il Porto. Recuperato anche Davide Calabria, che andrà in panchina.