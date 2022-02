Milan-Udinese, le probabili formazioni: un solo cambio per Pioli

Le probabili formazioni di Milan-Udinese, partita della 27^ giornata della Serie A 2021-2022. Così in campo alle ore 18:45 a 'San Siro'?

Le probabili formazioni di Milan-Udinese , partita della 27^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma oggi alle ore 18:45 a 'San Siro', secondo i quotidiani sportivi in edicola questa mattina.

QUI MILAN - Nessun dubbio per il tecnico rossonero Stefano Pioli . Confermata, di fatto, in blocco la squadra che sabato scorso aveva pareggiato a Salerno. Una sola novità: a centrocampo tornerà titolare Franck Kessié in luogo dello squalificato Ismaël Bennacer . Sulla trequarti, Junior Messias ha ancora la meglio su Alexis Saelemaekers . Infine, Ante Rebić partirà dalla panchina.

QUI UDINESE - Solo il difensore olandese Bram Nuytinck indisponibile, per il tecnico friulano Gabriele Cioffi, in vista della trasferta meneghina. Resta in piedi, sulla linea mediana, il ballottaggio tra Tolgay Arslan e Roberto Pereyra: si deciderà nelle ore precedenti la partita. In attacco, l'ex rossonero Gerard Deulofeu con Beto, obiettivo di mercato proprio del Diavolo in vista della prossima stagione.