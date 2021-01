Milan-Torino, Rafael Leao guida il baby attacco rossonero | News

Ultime Notizie Milan Torino: Rafael Leao guida il baby attacco

MILAN NEWS- La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra su Milan-Torino, gara che si giocherà questa a San Siro. Partita molto importante per i rossoneri, che però sono in emergenza tra infortuni e coronavirus.

Considerando le defezioni di Saelemaekers, Ibrahimovic, Rebic e Calhanoglu, Pioli dovrà schierare un attacco molto giovane. A sinistra Samu Castillejo, al centro Brahim Diaz e a destra Jens Petter Hauge. Come punta centrale, Rafael Leao. L’età media è di 22 anni e 7 mesi. Stiamo parlando del reparto d’attacco più giovane tra le squadre che sono in questo momento in testa alla classifica nei rispettivi campionati.

Castillejo, con i suoi 25 anni, sarà l'elemento più forte, ma toccherà a Rafael Leao fare la differenza. Il portoghese ha disputato un ottimo primo tempo contro la Juventus, e dunque Pioli si aspetta da lui ancora di più. L'attaccante spera di tornare al gol dopo quello bellissimo realizzato contro il Benevento.