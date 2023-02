Milan-Torino, la probabile formazione di Pioli: quattro cambi pesanti

La probabile formazione di Stefano Pioli per Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023. Le ultime news da 'Sky Sport'

'Sky Sport' ha diffuso la probabile formazione di mister Stefano Pioli per Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma domani sera, alle ore 20:45 a 'San Siro'. Differirà leggermente il modulo impiegato dai rossoneri: non sarà il 3-5-2, bensì spazio ad un più offensivo 3-4-3.