Milan-Torino, le probabili formazioni: Ibrahimovic titolare? Le ultime

Milan Torino formazioni: Ibrahimovic titolare?

MILAN NEWS – Grande notizia per tutti i tifosi rossoneri. Zlatan Ibrahimovic, insieme ad Hakan Calhanoglu, è stato convocato per Milan-Torino, gara in programma questa sera a San Siro.

Stando ad alcuni rumors provenienti da Milanello, Ibrahimovic potrebbe anche essere schierato titolare. Sarebbe una vera sorpresa, visto che lo svedese non gioca una gara con il Milan dal 22 novembre prossimo. Insomma, è tutto possibile. Panchina invece per Hakan Calhanoglu, che ovviamente non è in perfette condizioni. Ecco tutti i convocati per il match di stasera. VAI ALLA NOTIZIA>>>