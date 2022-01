Milan-Spezia, le probabili formazioni: scelte obbligate per Pioli

Le probabili formazioni di Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022. Difesa e centrocampo in emergenza per il Diavolo

QUI MILAN - Scelte praticamente obbligate per Stefano Pioli, che in difesa recupera, sì, Davide Calabria (andrà in panchina), ma sarà costretto a rinunciare a Fikayo Tomori, operato al menisco mediale del ginocchio sinistro. Assente, come noto, anche Simon Kjær. A centrocampo, con Franck Kessié e Ismaël Bennacer in Coppa d'Africa e squalificato Sandro Tonali, spazio a Rade Krunić al fianco di Tiémoué Bakayoko. Davanti torna Zlatan Ibrahimović dopo il turno di stop in Coppa Italia.