Milan-Spezia, la probabile formazione dei rossoneri | Serie A News

Domani sera il Milan ospiterà lo Spezia a San Siro: ecco come potrebbero scendere in campo i ragazzi di Stefano Pioli contro i liguri

Domani sera, alle 18.30, il Milan ospiterà lo Spezia. La gara verrà disputata allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro' e sarà valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A. Riguardo le scelte di formazione di Stefano Pioli, l'allenatore dovrà fare a meno di diversi indisponibili. Tra questi i già noti Kjaer e Tomori, così come saranno assenti anche Bennacer e Kessié, impegnati in Coppa d'Africa. Oltre a loro, non saranno della gara nemmeno Pietro Pellegri, ai box dal quattro dicembre, Alessio Romagnoli e Sandro Tonali, quest'ultimo squalificato. Sarà un Milan in emergenza quello che si presenterà domani contro la squadra di Thiago Motta. Ecco, dunque, quale potrebbe essere la probabile formazione di Pioli secondo 'Sky Sport'.