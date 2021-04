Milan-Sassuolo, la probabile formazione: rientra Romagnoli | News

Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, Alessio Romagnoli potrebbe partire dal primo minuto in Milan-Sassuolo di mercoledì

Il calcio è nella bufera per la nascita della Superlega, ma mercoledì c'è Milan-Sassuolo. La gara è valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle ultime di formazione: " La scelta di Pioli per la difesa titolare del finale di campionato è quella che porta alla coppia Tomori-Kjaer, un duo che sta facendo molto bene in queste ultime uscite. Nella gara con il Sassuolo ci sarà una piccola rotazione con Romagnoli che, dopo essere rientrato dall'infortunio, dovrebbe prendere il posto di Kjaer al fianco di Tomori". Intanto Ceferin, presidente della Uefa, attacca Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan.