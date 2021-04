Milan-Sassuolo, la probabile formazione: Ibra e altri tre giocatori in dubbio

Ci sono delle novità di formazione per quanto concerne Milan-Sassuolo, gara che si giocherà domani a San Siro

Novità importanti di formazione per Milan-Sassuolo . La gara si giocherà domani, a San Siro, a partire dalle ore 18:30. Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, ci sono problemi per Zlatan Ibrahimovic , Ismael Bennacer , Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu . Ecco cosa ha detto l'inviato Peppe Di Stefano in collegamento dal centro sportivo di Milanello.

"Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno parlato alla squadra della Super League. Ci sono invece novità di campo. Al momento non stanno bene né Ismael Bennacer e né Zlatan Ibrahimovic. Non sono al 100% anche Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu. Se non dovessero farcela, al loro posto giocherebbero Rafael Leao e Diogo Dalot. Davide Calabria titolare con Simon Kjaer e Fikayo Tomori, ancora panchina per Alessio Romagnoli. In mezzo al campo provati Franck Kessie e Soualiho Meité. Queste sono le indicazioni che ci arrivano dall’allenamento di questa mattina”. Intanto Gazidis ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla Superlega.