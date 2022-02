Milan-Sampdoria, le probabili formazioni: tre novità per Pioli

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria, 'lunch match' della 25^ giornata di Serie A. Così in campo alle ore 12:30 a 'San Siro'?

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria, partita della 25^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma a 'San Siro' alle ore 12:30, secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

QUI MILAN - Praticamente tutto deciso in casa rossonera. Stefano Pioli ripropone Fikayo Tomori dal 1' al centro della difesa e schiera Alessandro Florenzi, invece, a sinistra per ovviare alla squalifica di Theo Hernández. A centrocampo, Ismaël Bennacer la spunta su Franck Kessié. Invariata la trequarti e immutato l'attacco: giocano gli stessi che hanno dominato contro la Lazio mercoledì scorso in Coppa Italia.

QUI SAMPDORIA - L'ex Marco Giampaolo ancora in dubbio su chi schierare in porta tra Wladimiro Falcone (favorito) ed Emil Audero. A centrocampo, è ballottaggio tra Albin Ekdal e Tomás Rincón. Ma potrebbero anche giocare entrambi nel caso in cui Antonio Candreva venisse schierato in attacco con Fabio Quagliarella, a quel punto, che si accomoderebbe in panchina. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Milan-Sampdoria.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Díaz, R. Leão; Giroud. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Kalulu, Bakayoko, Kessié, Krunić, Saelemaekers, Castillejo, D. Maldini, Rebić, Lazetić. Allenatore: Pioli.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone (Audero); Bereszyński, A. Ferrari, O. Colley, Murru; Candreva, Ekdal (Rincón), Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. A disposizione: Audero (Falcone), Ravaglia, Augello, Bonfanti, Conti, Magnani, Rincón (Ekdal), Sabiri, Trimboli, R. Vieira, Supryaga. Allenatore: Giampaolo. Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>

