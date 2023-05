Milan-Sampdoria, le probabili formazioni: soltanto un dubbio per Pioli

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria , partita della 36^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma questa sera, alle ore 20:45 , a 'San Siro', secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Milan-Sampdoria, così in campo stasera a 'San Siro'?

QUI MILAN - Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, deve rinunciare a Ismaël Bennacer (stagione finita) e Zlatan Ibrahimović (molto probabilmente anche per lui). Per il resto tutti, disponibili: schiererà, pertanto, il miglior Diavolo possibile per cogliere tre punti contro i blucerchiati. L'unico dubbio è sulla trequarti tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers. In attacco, con Brahim Díaz, i titolari Rafael Leão e Olivier Giroud.