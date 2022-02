Milan-Sampdoria, la probabile formazione: rientra Tomori

La Gazzetta dello Sport scrive la probabile formazione rossonera in Milan-Sampdoria, gara che si giocherà domenica alle 12:30

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato la probabile formazione rossonera in Milan-Sampdoria. La gara si giocherà domenica a San Siro alle 12.30. In porta Maignan, in difesa dovrebbe ritornare Fikayo Tomori con AlessioRomagnoli al suo fianco. Calabria dovrebbe giocare sulla fascia sinistra al posto dello squalificato The Hernandez, mentre Florenzi giocherà sulla destra.