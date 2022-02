Milan-Sampdoria, la probabile formazione dei rossoneri | Serie A News

Domani il Milan di Stefano Pioli affronterà la Sampdoria di Marco Giampaolo al 'Meazza': ecco la probabile formazione dei rossoneri

Domani pomeriggio, alle ore 12.30, il Milan affronterà la Sampdoria. La partita sarà valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A e verrà disputata allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro'. I rossoneri ospiteranno i blucerchiati che, da poco, sono guidati dal grande ex della gara: Marco Giampaolo. L'ex allenatore rossonero, come si può ricordare, nel 2019 sedeva sulla panchina del Milan prima di essere esonerato per poi essere sostituito da Stefano Pioli. A proposito di Pioli, ecco quali potrebbero essere le sue scelte di formazione per il match di domani tra Milan e Sampdoria.