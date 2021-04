Milan-Sampdoria, Baiocchini: “Bennacer? Ballottaggio con Meite e Tonali”

Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato della possibile titolarità di Ismael Bennacer in Milan-Sampdoria

Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato della possibile titolarità di Ismael Bennacer in Milan-Sampdoria. Queste le dichiarazioni: "Bennacer con la Nazionale ha giocare solo 61 minuti in 2 partite, il tutto era concordato con il Milan, appunto per essere al meglio con i rossoneri dopo un lungo stop. Contro la Sampdoria, Bennacer si giocherà una maglia da titolare con Meité e Tonali, dal momento che Kessie è insostituibile. Bennacer, senza considerare la Coppa Italia, quest’anno ha giocato la metà delle partite: 21 le ha giocate e 20 no. Quando c’è stato lui, la media punti del Milan è nettamente più alta. Contro la Fiorentina il suo ingresso è stato importante per vincere". L'obiettivo Maignan e il battibecco con Ibra: "Sei un attaccante di m..."