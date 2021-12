Milan-Salernitana, la probabile formazione: Pioli lancia Pellegri / News

Domani c'è Milan-Salernitana e nella probabile formazione di Pioli c'è qualche piccolo cambiamento. Ecco chi dovrebbe dunque giocare domani.

Non c'è tempo per distrarsi e pensare ad altro, domani c'è Milan-Salernitana, sedicesima giornata di Serie A, e i rossoneri sono concentrati solo su questo, come dimostra anche la probabile formazione. Stefano Pioli opera ovviamente qualche cambio, ma non si tratta di turnover causato dai prossimi impegni, ma semplicemente da una normale rotazione dei giocatori visti i tanti impegni ravvicinati. In sostanza, gioca chi sta meglio e ha più energie da spendere domani. Ecco dunque qual è, al momento, la probabile formazione rossonera in vista di Milan-Salernitana di domani.