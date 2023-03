Milan-Salernitana, Bronn in dubbio per la partita: le ultime

Il Milan si prepara per il posticipo di Serie A contro la Salernitana, che verrà ospitata a San Siro. Per i campani ci potrebbero essere problemi in difesa. Come riportato da TuttoSalernitana.com, ci potrebbe essere stato qualche problema muscolare negli ultimi giorni per il difensore Dylan Bronn, che sarebbe in dubbio per la partita di domani sera contro il Milan. Il calciatore tunisino poteva essere in ballottaggio con Daniliuc come difensore centrale di destra ma rischia di alzare bandiera bianca per la trasferta di San Siro. Potrebbe essere quindi riconfermata la linea difensiva vista nelle ultime due partite e che ha fatto bene contro Monza e Sampdoria, composta da Daniliuc appunto, Gyomber e Pirola. Con Fazio e Troost-Ekong ancora non arruolabili, l'unica alternativa in difesa è rappresentata da Matteo Lovato. La Salernitana, quindi, potrebbe essere costretta a schierare l'italiano in difesa contro il Milan. Milan-Salernitana, le probabili scelte di Pioli: no turnover?