Milan-Roma, la probabile formazione: grandi novità in attacco

Sky Sport ha fornito degli aggiornamenti sulla probabile formazione rossonera di Milan-Roma , gara che si giocherà giovedì a San Siro. Ci sono delle novità importanti rispetto a quanto raccontato nei giorni scorsi. In porta Maignan con la difesa composta da Florenzi , Tomori , Romagnoli e Theo Hernandez . L'ex Roma è in netto vantaggio su Davide Calabria, che ha appena recuperato dall'infortunio.

A centrocampo spazio a Tonali e Bakayoko, con Kessie e Bennacer indisponibili per la Coppa D'Africa. Attenzione però a Rade Krunic, che potrebbe giocare anche al posto dell'ex Monaco. Sulla trequarti, nonostante il recupero di Rebic e Rafael Leao, dovrebbero giocare dall'inizio Junior Messias a destra, Brahim Diaz al centro e Alexis Saelemaekers a sinistra. In avanti possibile chance dal primo minuto per OlivierGiroud, che sta meglio fisicamente rispetto a Zlatan Ibrahimovic.