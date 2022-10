Milan, la probabile formazione contro il Torino: ballottaggio Diaz-CDK

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' riporta la probabile formazione del Milan in vista della partita di questa sera contro il Torino. Un solo dubbio di formazione per Stefano Pioli e riguarda la trequarti: chi scenderà in campo dal primo minuto tra Brahim Diaz e De Ketelaere? In questo momento, secondo il quotidiano romano, ad essere in vantaggio in questo ballottaggio è il numero 10 rossonero, anche se la scelta di oggi dell'allenatore di Parma sarà da tenere d'occhio anche in vista del prossimo impegno in Champions League.