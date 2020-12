Milan-Parma, le probabili formazioni: ecco gli undici di Pioli | News

Milan Parma formazioni: le probabili scelte di Pioli

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato come di consueto le probabili formazioni di Milan-Parma. La gara, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà domenica a San Siro alle 20:45.

Stefano Pioli, ovviamente, cambierà completamente la formazione rispetto a quella vittoriosa contro lo Sparta Praga in Europa League. In porta ci sarà come sempre Gianluigi Donnarumma, mentre in difesa spazio a Davide Calabria, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. L’altro centrale sarà Matteo Gabbia. Simon Kjaer è ancora out, e Gabbia ha riposato contro lo Sparta Praga proprio per essere al massimo della forma contro i parmigiani.

A centrocampo, dovrebbe tornare Ismael Bennacer, anche se eventualmente è pronto Sandro Tonali. Inamovibile, ovviamente Franck Kessie, calciatore indispensabile per Pioli. Sulla trequarti, ritorna Alexis Saelemaekers al posto di Samu Castillejo, mentre in mezzo spazio all’altro fedelissimo del tecnico, Hakan Calhanoglu. Sulla sinistra dovrebbe esserci la conferma di Jens Petter Hauge, autore di un altro gol contro lo Sparta Pragaò. In attacco spazio per Ante Rebic, che sostituirà Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese nella giornata di ieri si è allenato a parte, e dunque difficilmente sarà convocato per la sfida di domani. Anche se con Ibra mai dire mai.

Pioli sperava di recuperarlo, ma non è preoccupato. Il Milan senza di lui non ha mai perso. La squadra rossonera ne vinte 8 e ne ha pareggiata 1, con una percentuale di successi superiore al 90%. Incredibilmente, con Ibrahimovic in campo, la media scende al 57,39. Senza Zlatan, inoltre, i rossoneri hanno una media di oltre due reti a partita. Insomma, l’allenatore può dormire sogni tranquilli. Ecco la probabile formazione rossonera.

FORMAZIONE MILAN : (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

